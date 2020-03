Coronavirus : les hôtels bruxellois chiffrent déjà leurs pertes

Malgré une propagation limitée pour l’instant en Belgique, le coronavirus a cependant déjà un impact dans plusieurs secteurs économiques. A Bruxelles par exemple, les effets de l’épidémie s’observent dans le secteur du tourisme où les annulations de réservation se multiplient dans les hôtels.

Les hôteliers bruxellois chiffrent déjà leurs pertes, et elles sont importantes, "Samedi dernier les annulations s’élevaient déjà à plus de 10 millions d’euros " explique Rodolphe Van Weyenbergh, le secrétaire général de Brussels Hotels Association, "un chiffre qui évolue à la hausse, dramatiquement, d’heure en heure et de jour en jour", ajoute le responsable.

Les professionnels réclament des mesures d’urgence

Un constat inquiétant que confirme Guerric Quataker, le patron de l’hôtel Bedford dans le centre-ville, "En groupe business et loisir nous avons déjà perdu près de 800 nuitées, soit environ 100.000 euros".

Une clientèle qui se raréfie donc et qui par peur de la contamination hésite même à sortir, préférant souvent le bar de l’hôtel, explique le barman de l’établissement.

Les professionnels du secteur ont demandé aux gouvernements régional et fédéral que des mesures d’urgences soient prises.

Première d’entre elles, la réactivation automatique du chômage temporaire des ouvriers et des employés du secteur. Un cas de force majeure, précisent les hôteliers, comme pour après les attentats.