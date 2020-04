Coronavirus: les enseignants néerlandophones de Bruxelles pourront être aidés par 80 assistants

Durant la phase de déconfinement, le Centre d'enseignement néerlandophone bruxellois OCB mettra à la disposition de 118 écoles primaires et 36 écoles secondaires de l'enseignement néerlandophone de la capitale quelque 80 assistants, membres de son personnel à temps plein.

Mission: aider les enseignants à rattraper le retard pris dans la formation des élèves en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19.

Il s'agira d'un accompagnement sur mesure jusqu'à la fin de l'année en cours, a indiqué mardi matin le ministre bruxellois flamand, en charge de l'Enseignement, Sven Gatz (Open Vld).

Selon celui-ci, pour le moment, l'OCB soutient, par la force des choses, les écoles à distance. Certains thèmes d'enseignement demandent, dans un contexte de grande ville et multilingue, une attention particulière: gérer les langues étrangères, l'apprentissage à distance chez les élèves issus de milieux précaires et vulnérables, maintenir le contact avec des parents d'origine diverse.

Cela signifie que les écoles doivent miser plus que jamais sur l'enseignement du néerlandais, sur la différentiation, les années de transition, l'implication des parents, ... L'OCB propose aux écoles des astuces, des conseils et du soutien. Il développe également de nouveaux instruments, du matériel et des outils tels que des astuces concernant les leçons d'introduction auprès des groupes d'élèves multilingues ou encore des astuces pour motiver les élèves à apprendre à distance.

Cependant, pour rattraper les retards et pour combler le besoin en personnel enseignant, l'OCB pourra intervenir après le 18 mai pour donner cours, renforcer les mesures de différentiation ou encore combler les retards...

L'assistant pédagogique peut par exemple reprendre une classe. La classe est scindée en deux groupes qui ont cours simultanément via live-streaming. L'assistant pédagogique pourra aussi aider un des groupes de la classe, voire intervenir en tant que deuxième enseignant dans la classe, sous la forme ou non de co-teaching pour permettre davantage de différentiation. Il pourra également reprendre des missions de remédiation ou de preteaching pour les élèves qui ont accumulé un retard important.