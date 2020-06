Coronavirus : les communes bruxelloises ont les reins assez solides pour traverser la crise

Les communes bruxelloises disposent de suffisamment de réserves pour passer à travers la crise économique provoquée par celle du nouveau coronavirus, ressort-il jeudi de l’étude sur les finances locales 2020 de Belfius. La véritable épée de Damoclès qui pèse sur elles, bien qu’éclipsée ces derniers mois, reste toujours la charge des pensions des fonctionnaires.

La crise n’aura pas épargné les finances des pouvoirs locaux : hôpitaux publics, maisons de repos, zone de secours, Leurs services étaient en première ligne. Nombre de communes ont également mis en place des services d’aide à la personne, des exonérations de taxes locales, des bons d’achat pour soutenir les commerces locaux, des subventions pour les associations, etc.

Ces mesures prises auront particulièrement un impact sur les recettes fiscales. A Bruxelles, les communes partaient déjà avec un budget initial en négatif de 2,5 millions d’euros. Les ajustements le feraient plonger, dans le meilleur scénario, à -49,1 millions d'euros, et dans le pire, à -100,5 millions d'euros. Les 19 communes disposaient de réserve, d’environ 200 millions d’euros.

Effets à court terme

Il s’agit ici des effets à court terme influençant directement le budget 2020. Des effets collatéraux sur l’activité économique tels que le chômage temporaire, les faillites et pertes d’emplois auront eux un impact principalement en 2021 et 2022 qui se traduira par un "affaiblissement des bases imposables et par l’accroissement des charges d’aide sociale", relève Belfius.

La charge des pensions

Mais, la véritable épée de Damoclès qui pèse sur les pouvoirs locaux, c’est la charge des pensions des fonctionnaires, rappelle la banque. "Selon les projections de l’Office des Pensions réalisées en 2019, la cotisation de responsabilisation (qui s’ajoute aux cotisations de base, elles-mêmes déjà majorées) à charge de l’ensemble des communes et CPAS wallons devrait passer de 115 millions d’euros en 2018 à près de 290 millions en 2024." La problématique est en cours d’analyse dans le cadre de la Task force Finances locales du gouvernement wallon, mais "le choc budgétaire" pour les autres niveaux de pouvoir (bien plus sensibles à la conjoncture que les villes et communes) "ne facilitera pas la recherche d’une solution", prévient la banque.