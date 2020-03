Coronavirus: les amendes de parking sont suspendues à Bruxelles

Depuis ce mercredi matin, fini de trouver un petit papier blanc et rouge sous l'essuie-glace de son véhicule. Un papier qu'on reçoit aussi parfois quelques jours plus tard avec des chiffres qui ont souvent de quoi énerver.

Les autorités annoncent que, suite aux dernières décisions du conseil de sécurité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus-covid 19, les amendes pour stationnement sont suspendues à Bruxelles. "Cela signifie que, désormais, vous pouvez stationner votre véhicule n'importe où sur le territoire des 19 communes bruxelloises sans payer de ticket de parking", précise Pierre Vassart, le porte-parole de l'agence Parking.Brussels. "Par contre, attention, il faut bien se parquer à des endroits autorisés. Si vous vous stationnez devant un garage ou à un endroit où c'est interdit, la police pourra continuer à verbaliser et/ou faire enlever le véhicule".

L'objectif est à la fois de soulager et protéger les agents qui assurent le contrôle du stationnement et de permettre à ceux qui ont une voiture de se déplacer plus facilement si c'est nécessaire de le faire.

A noter que cette tolérance est valable à partir de ce mercredi. "Les amendes infligées dans les jours précédents restent valides et devront donc bel et bien être payées", conclut le porte-parole.

