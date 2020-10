Coronavirus - Le nombre de passagers à Brussels Airport en baisse de 85% septembre

Durant le mois de septembre, 379.303 passagers sont passés par Brussels Airport, indique vendredi l'aéroport. C'est à peine 15,2% de la fréquentation enregistrée en septembre 2019, souligne-t-il.

Ce résultat négatif est notamment dû aux restrictions de voyage de plus en plus importantes et en particulier le passage de l'Espagne, la destination phare de Brussels Airport, en zone rouge.

Au total, l'aéroport a enregistré 175.594 passagers au départ et 203.709 à l'arrivée. Le pourcentage de passagers en transfert est d'environ 15%.

Au mois de septembre, 45 des plus de 60 compagnies aériennes de passagers étaient actives à Brussels Airport, desservant plus de 110 destinations et effectuant plus de 1.000 vols par semaine.

De son côté, le fret aérien poursuit sa progression avec une belle hausse de 18,9% des volumes transportés en septembre.

Le nombre total de mouvements de vols a diminué de 66,8% en septembre 2020 par rapport à septembre 2019 pour atteindre les 7.141 (contre 21.533 en septembre 2019). Le nombre de vols de passagers a baissé de 76,5% tandis que le nombre de vols cargo a augmenté de 39,9%. Le nombre de passagers par vol est de 86.