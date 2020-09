Coronavirus: la hausse des contaminations semble ralentir à Bruxelles, mais le taux de positivité continue à progresser

A Bruxelles, où de nouvelles mesures sont entrées en vigueur lundi, la hausse des contaminations semble ralentir, avec 2.163 nouvelles infections du 19 au 25 septembre, soit 10 de moins que lors de la période de sept jours précédente.

Le taux de reproduction du virus y est à présent estimé à 0,959, ce qui voudrait dire que l'épidémie pourrait être en phase de régression. Les nouvelles contaminations augmentent par contre dans le Hainaut (+38%), avec 1.214 nouveaux cas entre les 19 et 25 septembre. Une hausse plus importante est aussi constatée dans les provinces de Namur (+59%) et Limbourg (+54%). A Liège, le nombre de cas a diminué de 3% par rapport à la période de sept jours précédente.

Concernant le testing, du 19 septembre au 25 septembre, 250.489 tests ont été réalisés, avec un taux de positivité de 5,1% pour le pays. C'est à Bruxelles que ce taux reste toutefois le plus élevé, atteignant 10,3%. Un taux qui continue donc à grimper: il n'était que de 6,4% encore pour les tests effectués entre le 8 et le 14 septembre, pour atteindre 9% vendredi et 10,1% ce lundi.