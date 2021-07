Coronavirus : le monde de la nuit organise un événement en plein air afin de tester le Covid Safe Ticket

L’organisateur de soirées de musique électronique Hangar s’associe à Labyrinth Large et Kompass Club pour organiser à Bruxelles le 8 août un événement accueillant 5000 personnes sans distanciation sociale et sans port de masque. L’objectif est de tester l’efficacité du Covid Safe Ticket avant son entrée en vigueur le 13 août, a indiqué Hangar ce vendredi dans un communiqué.

En collaboration avec Labyrinth Large et Kompass Klub, Hangar présente un événement test de 10 heures sur une nouvelle scène en plein air installée devant l’Atomium à Bruxelles. Ce lieu éphémère a été mis en place le 22 juillet dernier et verra défiler différents concerts et événements cet été dans le respect des protocoles sanitaires.

Lancement du Covid Safe Ticket

À partir du 13 août, les autorités autorisent l’utilisation du Covid Safe Ticket pour les événements réunissant au moins 1500 personnes, lors desquels il ne faudra dès lors plus respecter la distanciation sociale et le port du masque.

►►► A lire aussi : Pourquoi les contaminations ont explosé aux Pays-Bas, en France, en Espagne, et pas chez nous : à cause des nightclubs ?

►►► A lire aussi : Déconfinement : les évènements de 5000 personnes autorisés dès ce 30 juillet

L’entrée sur ce lieu de concerts le 8 août requerra donc la présentation de ce sésame, via l’application CovidSafeBE. Pour l’obtenir, soit une double vaccination réalisée depuis plus de deux semaines est requise, soit un test PCR négatif de 48 heures ou un test antigénique négatif de 24 heures. Les personnes ayant été malades du Covid-19 dans les six derniers mois, peuvent présenter un certificat médical, précisent les organisateurs.

Cet événement test aura lieu le 8 août de 12h00 à 22h00, à l’Arena 5 à Brussels Expo.