Coronavirus: le club techno Fuse fera danser les fêtards en plein air, à Tour & Taxis

Cet été, en raison du coronavirus, le Fuse déplacera ses activités à Tour&Taxis, à Bruxelles. La terrasse qui accueillera les événements "Plein Air by Fuse" ouvrira ses portes le 9 juillet, indique lundi un communiqué de la boîte de nuit bruxelloise.

"Comme tous les clubs et festivals, nos activités normales ne peuvent pas avoir lieu en raison des mesures liées à la crise sanitaire", a déclaré Andy Walravens, responsable du Fuse. "Et comme nous n’avons pas de lieu extérieur pour organiser des activités, nous sommes allés chercher une solution auprès de la Région bruxelloise."

Déménagement de platines

La boîte de nuit déménagera donc ses platines à Tour&Taxis, où elle pourra accueillir les amateurs de techno et de house en respectant les mesures de sécurité et de distanciation sociale. Les réservations seront obligatoires et les places limitées à 200 personnes par plage horaire.

Parmi les premiers invités, le Fuse annonce Lola Haro, blackwave, Innershades, Pierre et AliA. Le club conviera également d’autres organisations culturelles, telles que le C12 et Moodfamily, mais aussi des artistes bruxellois (street-art, photographie, beaux-arts). "Cela nous permettra de leur donner un petit coup de pouce financier pour traverser cette période difficile", conclut Andy Walravens.