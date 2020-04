Coronavirus: la VUB va transformer des masques de plongée en protection pour le personnel de santé

Erasme : des masques de plongée Decathlon comme masques à oxygène - JT 19h30 - 28/03/2020 On va faire le point sur l'état de l'épidémie en Belgique, avec Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19. OIl y a 1.850 nouveaux patients qui ont été testés positifs. 575 nouvelles hospitalisations et 64 décès. On le sait, dans certains hôpitaux, on manque de matériel. Résultat, certains utilisent des masques de plongée comme masques respiratoires d'urgence. C'est notamment le cas à l'hôpital Erasme à Bruxelles.