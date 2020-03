Coronavirus: Les communes bruxelloises et la Région ferment les aires de jeux

Sur recommandations de la Région bruxelloise, la Ville de Bruxelles vient de faire fermer l'ensemble des espaces plaines de jeux, que ce soit dans les quartiers ou dans les parcs gérés par la Ville. Il s'agit d'une nouvelle mesure prise afin d'empêcher les rassemblements importants de personnes et donc de freiner la propagation du Coronavirus-Covid 19.

Bruxelles-Environnement, l'administration en charge des espaces verts de la Région cette fois, annonce qu'il en va de même pour les aires de jeux de ses propres parcs. Ils sont également en train d'être fermés par des équipes sur le terrain. L'injonction venant directement de la Région bruxelloise, via BPS -Bruxelles Prévention sécurité-, les aires des jeux dépendant des 18 autres communes de la Région devraient également suivre et être fermées.

Les voyages des seniors supprimés

Autre décision prise aujourd'hui par la Ville de Bruxelles dans le cadre de cette épidémie de coronavirus, elle concerne les seniors. La Ville, via ses 17 Maisons de quartier et l'ASBL Service d'aide aux seniors bruxellois, a décidé de supprimer toutes les activités de groupe de seniors impliquant de longs trajets (excursions,...) ou la fréquentation de lieux "à risques" (école, piscine, etc) jusqu'à la fin du mois de mars, pour tenter de préserver cette population du coronavirus. Cette décision s'inscrit dans le contexte des mesures prises au niveau de la Région-capitale.

Toutefois, ont indiqué jeudi le bourgmestre Philippe Close et la présidente du CPAS Karine Lalieux, il n'est pas question de renoncer à la politique d'accompagnement des seniors menée par la Ville: les personnes âgées qui ont besoin d'être assistées dans leurs tâches quotidiennes peuvent donc toujours faire appel à différents services offerts par la Ville de Bruxelles comme les Maisons de Quartier et l'ASBL Service d'Aide aux Seniors Bruxellois.

Le personnel de ces services reste à la disposition de celles et ceux qui souhaitent être soutenus dans leurs tâches quotidiennes, que ce soit pour faire des courses, faire livrer des repas à domicile, aller chercher du courrier à la poste ou même simplement s'adresser à une oreille attentive.

