Coronavirus : la Région bruxelloise dégage 150 millions d'aide et suspend les amendes de la LEZ

Le gouvernement bruxellois vient de communiquer toute une série de mesures de soutien économiques et sociales pour aider les citoyens et les entreprises dans le contexte de la pandémie de coronavirus-covid 19, et des mesures de confinement et de fermetures de commerce et services qui l’accompagnent. Parmi ces mesures, on retrouve des primes pour les indépendants obligés de suspendre leurs activités (restaurants, cafés, taxis…), des taxes reportées ou des soutiens à venir.

Autre mesure, la date de début de perception des amendes pour la zone de basse émission (LEZ, qui interdit les véhicules les plus polluants sur les routes bruxelloises) est reportée. Dès le 1er avril, les propriétaires de véhicules Diesel de norme Euro 3 allaient commencer à recevoir des amendes s’ils continuaient à rouler dans Bruxelles. Mais le gouvernement a donc décidé de reporter cette entrée en vigueur.

Les conducteurs de véhicules plus anciens, qui ont déjà reçu des amendes depuis l’instauration de cette LEZ en 2018, ne sont pas oubliés. Le gouvernement leur permet de reporter temporairement le paiement de ces amendes.

Un budget de plus de 150 millions d’euros a été dégagé pour toutes ces mesures. Le détail de ces décisions se trouve ci-dessous, tel que présenté par le gouvernement bruxellois.

