Coronavirus: la Région bruxelloise rappelle les dispositions relatives aux fêtes religieuses

Le Conseil Régional de Sécurité, CORES, présidé par Rudy Vervoort, le ministre-président de la Région Bruxelles-Capitale, composé de Hauts Fonctionnaires et des bourgmestres des 19 communes bruxelloises, a précisé jeudi dans un communiqué l’adaptation à l’échelle régionale des mesures fédérales liée au Covid 19 en matière de fêtes initiatiques, philosophiques ou religieuses.

Le CORES demande aux personnes impliquées dans l’organisation de ces fêtes mais aussi aux fidèles d’adapter leurs pratiques à la situation actuelle et de veiller à respecter les mesures liées à l’interdiction des cérémonies, des rassemblements, mais aussi les règles de distance de sécurité. Parmi les fêtes à venir, le Conseil Régional pointe, la Pâques orthodoxe (le 19 avril) et le Ramadan qui débutera aux alentours du 23 avril pour une durée d’un mois.

Les autorités rappellent que les mesures impliquent que les fidèles ne se retrouvent plus dans les lieux de culte pour célébrer et que les réunions familiales sont limitées aux membres de la famille vivant sous le même toit et ont lieu dans ce foyer même.

Les magasins d’alimentation spécifiques autorisés à rester ouverts, sont susceptibles d’être confrontés à une plus grande demande durant cette période. Ils devront donc veiller à ce que les mesures de distanciation sociale soient appliquées avec une attention accrue.

Des fiches pratiques

La Région de Bruxelles-Capitale a mis à disposition un ensemble d’outils de communication dont des fiches pratiques à l’attention des commerces d’alimentation, des citoyens et des lieux de culte.

" Si nous voulons surmonter cette période difficile, il est important de travailler de manière concertée et coordonnée. Avec le niveau fédéral et les entités fédérées mais aussi avec les pouvoirs locaux, via le CORES. En effet, l’ensemble des pouvoirs locaux travaillent quotidiennement sur le terrain et sont en contact direct avec les citoyens. Ils ont donc un rôle primordial à jouer dans la transmission de l’information et le respect des mesures. C’est en s’y mettant ensemble et en prenant les mesures de prévention le plus en amont possible que nous arriverons à limiter la propagation du coronavirus ", a insisté Rudi Vervoort.