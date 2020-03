CORONAVIRUS : la police Bruxelles-Midi affirme pouvoir assurer ses missions malgré l'absentéisme

La zone de police de Bruxelles-Midi a déclaré ne pas pouvoir confirmer le taux d’absentéisme de 16% de ses effectifs, comme le rapporte vendredi La Capitale sur base des informations d’une source policière.

"Oui, le nombre de policiers absents a augmenté ces derniers jours mais nous ne sommes pas en mesure de dire combien et s’ils sont absents parce que suspectés d’être contaminés au Covid-19 ou pour d’autres raisons", a commenté une porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi. "Malgré l’absence d’un certain nombre d’effectifs, nous sommes toujours en mesure actuellement d’assurer nos missions", a-t-elle ajouté.

16% des effectifs

"On dénombre, rien qu’au sein du service d’intervention, déjà trois suspicions de coronavirus, et plus d’une trentaine d’autres collègues qui se sont fait porter pâles, faute de moyens de protection mis à leur disposition", a déclaré à La Capitale une source policière. "À l’échelle de toute la zone de police Bruxelles-Midi, qui compte près d’un millier de membres, ce sont 16% des effectifs qui étaient 'malades' ce jeudi", a-t-elle indiqué au quotidien.

Par ailleurs, Eric Snoeck, directeur général de la police judiciaire fédérale (PJF), a déclaré à la Dernière Heure qu’au sein de la PJF environ 500 policiers étaient absents, soit malades soit mis en quarantaine pour suspicion de coronavirus.

Affaires prioritaires

"Nous avons opté pour la mise en place d’un seuil de policiers au travail pour garantir le suivi des affaires les plus importantes", a par ailleurs expliqué Eric Snoeck, précisant que les cas traités en priorité sont les menaces sur l’intégrité physique, les vols à main armée et les affaires dans lesquelles des suspects sont sous mandat d’arrêt. Une priorité est également accordée à la criminalité liée au coronavirus.