Coronavirus à Bruxelles: la Clinique Saint-Jean ouvre un nouveau centre de tests

La Clinique Saint-Jean a ouvert lundi un nouveau centre de tests pour le Covid-19 en collaboration avec la Commission communautaire commune (Cocom), a-t-elle indiqué dans un communiqué. Après la phase de démarrage, 1.400 dépistages pourront y être effectués chaque jour.

La Clinique déménagera son centre de testing actuel dans ce nouveau centre, situé au numéro 44 du boulevard Pachéco.

Augmenter la capacité de testing

Les Bruxellois revenant d'une zone rouge, désirant partir à l'étranger ou ayant été contactés dans le cadre du contact tracing pourront s'y faire tester. Les généralistes pourront également y envoyer leurs patients qui présentent des symptômes légers. À partir du début du mois d'octobre, les patients de la Clinique y effectueront leur test dans le cadre de leur pré-admission.

"Nous voulons, d'une part, répondre à la nécessité d'augmenter la capacité de testing avec nos partenaires de la Cocom et le ministre bruxellois (de la Santé, NDLR) Alain Maron et, d'autre part, recentrer nos activités à la Clinique sur les soins non-Covid et les urgences", explique Kenneth Coenye, médecin-chef de la Clinique Saint-Jean.

Le centre de tests est ouvert tous les jours de 09h40 à 17h30 et fonctionne principalement sur rendez-vous, sauf pour les patients envoyés par leur généraliste.