Coronavirus : la campagne de vaccination bruxelloise ralentie par le manque de vaccins disponibles

Mardi prochain, le plus grand point de vaccination du pays ouvrira ses portes dans le Palais 1 sur le plateau du Heysel. Il s’agit du deuxième centre de vaccination ouvert en Région bruxelloise après Pachéco. En vitesse de croisière, on devrait y vacciner quelque 40.000 personnes par mois.

Manque de vaccins

Mais dans un premier temps, seules 1000 doses quotidiennes seront inoculées. C’est le vaccin d’Astra Zeneca qui sera proposé au Heysel. Il sera réservé aux personnes âgées au maximum de 55 ans, l’efficacité de ce vaccin n’étant pas jugée suffisante à ce stade pour les catégories de personnes plus âgées, selon les études disponibles.

La campagne bruxelloise de vaccination se trouve toujours dans sa première phase : après les maisons de repos et le personnel des hôpitaux, ce sont les médecins généralistes, les infirmières à domicile et les dentistes qui sont cette fois concernés. Ils ont reçu ou recevront prochainement une invitation par mail ou par SMS à se connecter au site qui permet de prendre rendez-vous au jour et à l’heure souhaités pour recevoir la première dose.

Le vaccin d’Astra Zeneca est réputé fiable à 70% pour la première dose, et à 80% pour la seconde, administrée 12 semaines plus tard.

Les autres points de vaccination ? Plus tard

Le plan initial prévoyait d’ouvrir 5 points de vaccination le 1er février et 5 autres dès le 1er mars. Une fois le point du Heysel ouvert, la Région bruxelloise ne disposera cependant que de deux lieux où se faire vacciner. Les autres points sont prêts à ouvrir mais le manque de vaccin retarde le processus. La Région espère pouvoir atteindre sa vitesse de croisière dès le mois de mars.