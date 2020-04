Coronavirus: la 25e édition du Kunstenfestivaldesarts annulée

L'organisation du Kunstenfestivaldesarts annonce mercredi qu'elle annule son événement, initialement prévu du 8 au 30 mai prochains, mais souhaite tout de même soutenir les artistes participant au projet en promouvant l'achat de "tickets fantômes".

Le Kunstenfestivaldesarts est un événement culturel international axé sur l'art contemporain. Chaque année, il réunit artistes et public dans des théâtres, des espaces publics et d'autres lieux inattendus.

Ce ne sera donc pas le cas cette année en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures afférentes, notamment la fermeture des frontières qui empêchent au festival d'assumer son rôle international.

Malgré l'annulation, les organisateurs souhaitent tout de même soutenir les artistes conviés et appellent, sur leur site web, ceux qui auraient été spectateurs de cette 25e édition à acheter des tickets et pass dits "fantômes" pour couvrir, tant bien que mal, les frais déjà engagés et parfois irrécupérables.

"Dans ce contexte de crise mondiale, la communauté artistique aussi est financièrement affaiblie. Nous sommes déterminés à soutenir les artistes et collaborateurs du festival par des contributions de coproduction et des indemnités d'annulation", indiquent les organisateurs sur leur site web.