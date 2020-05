Coronavirus : l'UZ Brussel ferme son atelier couture sur une production de 14.000 masques

L’UZ Brussel a annoncé mercredi arrêter son atelier de couture, fort d’un bilan de 14.000 masques buccaux, 3650 blouses de protection et 400 bonnets produits en un peu plus de deux mois.

L’hôpital n’accueille en effet plus que 25 patients COVID-19. Seuls six patients restent hospitalisés au service de Soins intensifs. Sur les 123 patients qui se sont présentés mardi au service des urgences, 22 ont été hospitalisés dont un seul dans la zone d’admissions COVID-19. Depuis le début de la pandémie, 454 patients confirmés COVID-19 ont été admis à l’UZ Brussel. Parmi eux, 354 ont depuis pu rentrer chez eux et 72 sont décédés.

L’UZ Brussel et la Faculté de Médecine et de Pharmacie de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) avaient lancé un atelier de couture le 18 mars dernier. Il a mobilisé pas moins de 156 collaborateurs de l’hôpital auxquels se sont ajoutées une vingtaine de personnes qui se sont présentées spontanément. Le Roi Philippe avait visité l’atelier. Le lieu va retrouver sa fonction de laboratoire.