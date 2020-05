Coronavirus: l'Atomium rouvrira ses portes lundi 1er juin

Dès lundi 1er juin, l’Atomium accueillera à nouveau les visiteurs. En pratique, les portes de l'édifice rouvriront le lundi 1er juin à 11 heures lors d’une inauguration officielle en présence de membres de la famille royale ainsi que des autorités locales, fédérales et régionales. La réouverture au grand public se fera en plusieurs étapes pour répondre aux directives émanant du Conseil national de sécurité.



Le mois de juin servira de phase test et permettra de se préparer à la saison estivale. Durant cette période, l’Atomium sera accessible du jeudi au lundi inclus, de 10 heures à 18 heures La gestion des flux sera gérée et analysée en temps réel afin d’organiser au mieux le parcours des visiteurs et de l’adapter si nécessaire.

Les étapes suivantes de la réouverture au public seront établies en fonction du déroulement de cette première phase et des consignes données par le Conseil national de sécurité.

l’Atomium s’adapte à la situation sanitaire

Le nombre de visiteurs sera limité. Les tickets d’entrée devront être commandés en ligne. La billetterie physique et le shop resteront fermés. Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition du public. De plus, le port du masque sera obligatoire durant la visite. Le parcours de la visite sera balisé à sens unique afin d’éviter que le public ne se croise. Des stewards ayant reçu une formation spécifique seront présents sur le site.

Panorama

Malgré toutes les mesures de sécurité, les responsables du monument ont tenu à préciser que la plus haute sphère de l’édifice, celle d’où l’on peut admirer le panorama de Bruxelles et ses environs sera toujours accessible aux visiteurs.