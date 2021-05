Coronavirus: future prime pour les hôtels bruxellois, sortie du système Tetra

Le gouvernement bruxellois a approuvé en deuxième lecture l'arrêté qui met en place une nouvelle prime pour les hôtels et autres hébergements touristiques de la capitale, fortement touchés par la crise liée à la pandémie de Covid-19. Cette aide doit encore avoir le feu vert de la Commission européenne, qui doit vérifier son adéquation au cadre assoupli des aides d'Etat.

Il s'agit de 8 millions d'euros dégagés pour des primes en fonction du nombre d'employés (ETP) occupés par l'établissement, qui devait être en bonne santé financière avant la crise et afficher au moins 25.000 euros de chiffre d'affaires pour l'année 2019, communiquent mercredi de manière conjointe le ministre-président Rudi Vervoort, le ministre Sven Gatz (Finances et Budget) et la secrétaire d'Etat Barbara Trachte (Transition économique).

Ces montants étaient initialement inclus dans le système des 'primes Tetra', puis il a été décidé de les en extraire pour qu'il y ait un régime spécifique pour les hébergements touristiques.

La prime, par unité d'établissement, va de 12.500 euros pour les plus petites structures à 62.500 euros pour celles qui emploient au moins 10 personnes. Elle devrait être disponible vers le 10 juin, en fonction du feu vert de l'UE, indique le gouvernement.