Coronavirus et masques: les Tchèques de Bruxelles vont coudre pour Ixelles

Comment trouver et fabriquer tous les masques qui seront nécessaires lors du déconfinement ? Des masques que les adultes et les ados devront obligatoirement porter à l'école ou dans les transports en commun par exemple ? A Bruxelles, les habitants d'Ixelles peuvent compter sur le soutien... des Tchèques expatriés !

Depuis vendredi, le centre culturel tchèque de Bruxelles mobilise pas mal de volontaires. Une cinquantaine de masques ont déjà été produits ce week-end. L'objectif est d'arriver à 300. "Mais je crois que nous serons au-delà", confie Jitka Pánek Jurková, la directrice du centre, dans un français presque parfait. "En tout cas si tous nos volontaires continuent sur leur lancée des premiers jours. En fait, en Tchéquie, il y a eu ces dernières semaines un effort presque national qui a été très intéressant. Beaucoup de gens se sont spontanément proposés pour coudre des masques -et les donner- en particulier pour ceux qui en avaient le plus besoin. Le pays a en fait décrété très tôt un port du masque obligatoire à l'extérieur. Mais, comme c'est le cas en Belgique, nous n'avions pas de stock suffisant pour en donner à la population. Du coup, beaucoup se sont mobilisés et le résultat a été positif puisque le pays a connu moins de contaminations et de morts dus au coronavirus que beaucoup d'autres états européens".

On a même sorti la machine à coudre chez l'ambassadeur

Et puisque l'heure est au déconfinement progressif en Tchéquie et que la situation est moins urgente sur place, les Tchèques de Bruxelles se sont dits que c'était le moment d'aider aussi leur pays d'accueil. "Nous avons proposé de coudre des masques pour la commune d'Ixelles, puisque c'est ici que nous avons nos deux ambassades, celle auprès de la Belgique et celle auprès de l'Union européenne. C'est aussi à Ixelles que se trouve le centre culturel tchèque en Belgique".

D'ailleurs l'appel lancé à reçu un joli écho, jusqu'au plus haut niveau. "Même le partenaire de notre ambassadeur s'est mis à coudre des masques pour nous aider. Toute mon équipe s'est aussi mobilisée avec le sourire. On est très satisfait et on espère atteindre le chiffre le plus haut possible d'ici la fin de la semaine et largement dépasser les 300 masques".

Une grosse partie des tissus ont été donnés par la commune d'Ixelles à qui tous ces masques vont donc être remis. Plusieurs centaines de Tchèques habitent normalement Bruxelles, mais beaucoup sont retournés au pays le temps du confinement. Ah oui, et pour améliorer votre langue tchèque, sachez que "Šijeme roušky pro [XL]", le nom de cette page Facebook et de l'initiative, signifie en fait "Nous cousons des masques pour Ixelles". Tout simplement.