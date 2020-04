Coronavirus : encore une intervention policière controversée à Watermael-Boitsfort

Certains policiers se montrent-ils particulièrement nerveux en cette période de confinement? Ont-ils tendance à faire de l'excès de zèle et à se comporter comme des cowboys? C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs habitantes de la paisible commune de Watermael-Boitsfort après l'intervention de la police dans leur rue, jeudi aux alentours de 16 heures.

Un cycliste plaqué au sol et malmené

Une jeune mère de famille raconte la scène à laquelle elle a assisté. "Deux jeunes se trouvaient en rue prêts à aller faire du sport. Ils ne se touchaient même pas et respectaient plutôt les distances de sécurité. De policiers sont arrivés et leur ont demandé leur carte d'identité pour les contrôler et pour leur mettre une amende. Un des deux jeunes a un peu rouspété et un policier lui a répondu "oh ferme ta gueule, tu commences à me casser les c...", des mots qui ne sont pas censés sortir de la bouche des forces de l'ordre. Un autre jeune est arrivé à vélo et il a dit aux policiers : "c'est dégueulasse, vous ne pouvez pas mettre des amendes comme ça à tout va." Le policier a répondu : ah si tu fais le malin, donne-moi ta carte d'identité et tu vas t'en prendre une aussi". Le jeune a dit non et il est parti".

Les policiers sont alors remontés dans leur voiture pour se mettre en chasse du cycliste. Ils l'ont finalement rattrapé après avoir fait le tour du bloc et l'ont plaqué au sol avant de l'emmener au commissariat.

Une version policière bien différente

Le porte-parole de la zone de police Marlowe livre une version toute différente de l'intervention. Le cycliste aurait insulté les agents, tenté de remonter les passants contre eux et prétendu posséder une arme avant de prendre la fuite. Les policiers l'ont pris en chasse et l'ont interpellé. Au moment de l'arrestation, le jeune homme se serait rebellé, obligeant les agents à user de la contrainte physique pour le maîtriser en assurant leur propre sécurité. Le cycliste a été emmené au poste où il n'aurait pas été retenu très longtemps (2 heures et demi selon sa mère) avant d'être remis en liberté. Il serait récidiviste en matière de non respect des règles Covid19 et devrait sous peu recevoir un procès-verbal à son domicile.

Comme on le voit, les explications de la police ne cadrent pas avec la scène décrite par les témoins (nous en avons rencontré trois, plus la mère du jeune homme, qui n'a pas souhaité s'exprimer officiellement). Le porte-parole de la zone invite par ailleurs toute personne qui estimerait avoir été mal traitée par la police à deposer plainte auprès du Comité P ou du contrôle interne de la zone.