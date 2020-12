Coronavirus en Belgique : une énième lockdown party arrêtée à Laeken ce week-end avec une centaine de personnes

La police a mis fin, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 02h00 du matin, à une lockdown party qui était organisée dans un entrepôt situé sur le territoire de Laeken, dans les environs de la station de métro Pannenhuis, a indiqué ce dimanche matin le porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse.

Les policiers ont dénombré au moins une centaine de personnes. Les fêtards ont fui en masse à l'arrivée des forces de l'ordre. Grâce à des renforts, la police a pu identifier 60 personnes, pour lesquelles des procès-verbaux ont été dressés. Les participants étaient venus de tout le pays, mais aussi des Pays-Bas et de France. Cet entrepôt de plus de 200 m2 avait été aménagé en chichabar et en discothèque. Un système de sonorisation avait été installé. Des boissons alcoolisées et non alcoolisées étaient proposées, en plus de l'usage de chichas. Des capsules contenant du gaz hilarant ont également été trouvées. La police a confisqué le matériel et a scellé le lieu.