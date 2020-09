Coronavirus en Belgique : pourquoi des mesures spécifiques à Bruxelles? Les chiffres qui montrent la dégradation de la situation sanitaire

Entre le 16 et le 22 septembre, ce sont 26.992 tests qui ont été réalisés dans la capitale. Mais le point important c’est que le nombre de tests réalisés a augmenté. Or "si on augmente les tests mais que le taux de positivité continue d’augmenter c’est un signe que la circulation du virus est importante", explique l’épidémiologiste de Sciensano Brecht Devlesschauwer. En d’autres termes, si on fait plus de tests et que le nombre de personnes testées positives augmente aussi, cela donne une indication sur l’importance de la circulation du virus au sein de la population.

Les hospitalisations

A l’échelle du pays, le nombre d’admissions à l’hôpital est également en progression et s’établit à 72,5 par jour en moyenne pour la période du 19 au 25 septembre. La semaine précédente, il était de 46. Sciensano indique que vendredi, 620 lits d’hôpital étaient occupés par des patients atteints du Covid-19, soit une augmentation de 58% en une semaine. Les soins intensifs accueillaient eux 109 malades, contre 78 le vendredi précédent.

A Bruxelles, entre le 16 et le 25 septembre, on compte 187 nouvelles admissions, soit plus de 31% des nouvelles admissions dans le pays. C’est dans la capitale que l’on compte le plus grand nombre de nouvelles d’hospitalisation.

Il convient toutefois de relativiser ces données. La situation n’est pas celle du moment du pic de l’épidémie.

Nouvelles contaminations

A l’échelle du pays, nous avons dépassé le seuil des 1540 nouvelles contaminations par jour en moyenne entre le 16 et le 22 septembre. C’est une augmentation de 40% par rapport à la semaine précédente.

Autre indicateur dans le rouge, c’est le nombre de contamination pour 100.000 habitants. On compte 161 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants dans le pays, c’est une augmentation de 144%.

Là encore, la province de Bruxelles tient la tête du classement pour ce qui est du nombre de nouvelles contaminations. En effet, entre le 16 et le 22 septembre on compte 2353 nouvelles contaminations, soit une augmentation de 44%. C’est la plus forte augmentation du pays.