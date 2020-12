Coronavirus en Belgique : la police est intervenue à Anderlecht pour une lockdown party vendredi

La police a été appelée pour tapage nocturne à Anderlecht, vendredi dernier. A leur arrivée, elles ont découvert une quarantaine de personnes en train de faire une lockdown party dans un sous-sol. Les participants ont fui en masse et les policières n’ont pas pu les retenir.

Les deux policières étaient suivies par des journalistes de Russia 24. Leur intervention a donc été filmée. Lors de leur arrivée sur les lieux, elles sont stupéfaites de la situation. "C’est quoi tout ce monde ?", "Mais qu’est-ce que c’est que ça ici ?", les entend-on s’offusquer dans la vidéo. Ce à quoi les fêtards répondent : "Madame l’agent, il y a quoi ?". Les participants tentent de justifier leur acte et expliquent qu’ils se sont réunis pour le décès d’un ami. Une des deux policières tente de faire barrage pour pouvoir les verbaliser en attendant les renforts. Les participants la bousculent ensuite pour pouvoir fuir.

Le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps, a réagi à la vidéo : "On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça peut être deux personnes qui font une fête ou une quarantaine. On ne sait pas quelle quantité de force il faut déployer." D’après lui, la police avait deux objectifs, à savoir, mettre fin à la fête et identifier le responsable. L’organisateur est maintenant connu. Les participants à la fête risquent les amendes prévues par les procureurs généraux, allant jusqu’à 4000 euros.