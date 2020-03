Coronavirus : des masques distribués aux détenus à Bruxelles à l'initiative du service des transferts

Un commissaire chargé de la sécurité des cours et tribunaux et du transfert des détenus à Bruxelles, de la DAB (Direction de la sécurisation) de la police fédérale, a pris l’initiative de distribuer des masques et des gants aux rares détenus qui sont transférés pour une audience au palais de justice de Bruxelles.

La porte-parole de l’Administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver, rappelle que les détenus qui sont malades ne sont pas transférés vers les palais de justice.

Par ailleurs, la porte-parole du tribunal de première instance de Bruxelles, Sophie Van Bree, affirme que la règle générale actuellement est que les prévenus ou inculpés détenus ne sont pas transférés des prisons vers le palais de justice, mais représentés à l’audience par leurs avocats. Les détenus ne sont acheminés que s’ils le demandent expressément ou si le juge estime que leur présence est absolument nécessaire.

Une initiative personnelle

Rares sont donc ceux qui sont transférés au palais de justice de Bruxelles ces derniers jours. Pour ceux qui le sont, ils se voient proposer, par le service de transfert des détenus de la DAB de Bruxelles, de porter un masque et des gants fournis par ce service.

Il ne s’agit pas d’une règle générale du DAB de la police fédérale, de l’administration pénitentiaire ou même de la justice, mais d’une initiative personnelle d’un commissaire.