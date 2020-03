Coronavirus: Bruxelles veut faire fabriquer 100.000 masques et demande votre aide

Bruxelles va pouvoir fabriquer ses propres masques pour lutter contre l'épidémie de coronavirus-covid 19 - © STR - AFP

Emmanuel Mossay coordinateur du projet ECORES - Coronavirus - 19/03/2020 Face à la pénurie de masques de protection, le gouvernement régional bruxellois et en particulier les ministres Maron et Trachte ont décidé de tenter d'organiser leur propre production, avec l'aide de plusieurs partenaires et avec la participation de bénévoles encore à recruter. Il s'agira des masques anti-projection fabriqués selon une approche de production décentralisée citoyenne en Région de Bruxelles-Capitale. Une structure agile qui permettra de respecter les mesures sanitaires et de distanciation prises par le gouvernement et de démultiplier le nombre de personnes pouvant assurer la production.