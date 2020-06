Coronavirus: Bruxelles lance une formule de prêts de particuliers en faveur de la relance

Comme en Wallonie et en Flandre, il sera bientôt possible pour les particuliers de prêter de l’argent aux entrepreneurs de la capitale. Le gouvernement bruxellois a adopté jeudi en première lecture, un projet d’arrêté visant à donner un cadre légal à cette formule de soutien baptisé "prêt proxi" dans la Région centrale du pays. Le prêteur bénéficiera d’avantages fiscaux sous la forme d’un crédit d’impôt et d’une garantie.

La crise du Covid-19 a encore accentué un constat déjà bien connu: l’accès aux financements et aux liquidités pour les entrepreneurs et surtout les commerçants locaux, les artisans et les TPE en particulier lorsqu’ils démarrent une activité, est très difficile. Les investisseurs en capital-risque et les banques peuvent en effet se montrer réticents à accorder des crédits à ces entreprises durant les premières étapes de leur vie, a contextualisé la secrétaire d'Etat à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo).

Pallier l’absence de financement

Selon la secrétaire d'Etat, le prêt Proxi, tel qu’élaboré par le gouvernement bruxellois sur sa proposition et en collaboration avec le ministre des Finances, Sven Gatz (Open Vld), permettra aux familles, amis et habitants du quartier qui croient en l’avenir de l’entrepreneur de pallier l’absence de financement. Ce dispositif permettra de renforcer, de ce fait, à court terme, les fonds propres des entreprises et de créer une communauté autour de projets que les citoyens ont envie de voir émerger dans leur ville et dans leur quartier.

Un prêteur particulier

Concrètement, le prêt proxi permet à l’emprunteur (l’indépendant ou le dirigeant de PME ayant une activité économique établie en Région de Bruxelles-Capitale) de contracter un prêt à taux réduit d’une durée fixe de 5 ou 8 ans auprès d’un particulier (proche, famille ou toute autre personne intéressée par son activité…), avec un plafond de maximum 250.000 euros pour l’emprunteur.

Le taux sera fixé ultérieurement par arrêté. Il sera du même niveau que ceux appliqués en Flandre (Winwinlening) et en Wallonie (prêt coup de pouce).

Crédit d’impôt

La personne qui prête pourra investir par entreprise un maximum de 50.000 euros par année fiscale avec un maximum absolu de 200.000 euros. Elle bénéficiera d’un crédit d’impôt de maximum 4% par an du montant prêté pendant les 3 premières années et de 2,5% pendant la durée restante du prêt proxi. Par ailleurs, si l’emprunteur n’est pas en mesure de rembourser, le prêteur récupère 30% du montant restant dû grâce à un crédit d’impôt unique.

Durant les années 2020 et 2021, le montant maximum par an et par prêteur est majoré à 75.000 euros tandis que le montant maximum par emprunteur est majoré à 300.000 euros. Il s’agit d’une disposition temporaire destinée à aider les entreprises à affronter les suites de la crise sanitaire.

Le prêt proxi sera géré par le Fonds bruxellois de garantie.