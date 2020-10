Coronavirus: Brussels Airport s'apprête à recevoir et transporter des vaccins

Brussels Airport est en pleins préparatifs pour recevoir et transporter les premiers vaccins contre le Sars-CoV-2, révèle la direction de l'établissement jeudi. Le département cargo de l'aéroport (Brucargo) identifie tous les scénarios pour assurer l'importation et l'exportation de manière sûre et efficace des différents types de sérums.

"Dans le cadre du vaccin contre le Covid-19, nous avons, avec notre partenaire Air Cargo Belgium, créé la task force BRUcure afin d'assurer, en collaboration avec les grands producteurs de vaccins, un transport correct et rapide via notre aéroport", explique le CEO de Brussels Airport Company, Arnaud Feist, qui rappelle que l'entreprise investit depuis plus de dix ans dans des services et produits sur mesure pour le secteur pharmaceutique.

Des conditions de transport adaptées

Brussels Airport souhaite permettre un suivi et un contrôle de la température en temps réel d'un envoi thermosensible, et ce, à chaque moment dans la chaîne d'acheminement. Un outil incontournable pour tout vaccin, dont il est en effet crucial que la température reste constante afin d'en préserver les principes actifs.

Chaque type de vaccin nécessite une forme de transport, de conditionnement et de stockage particulière et adaptée. Certains vaccins devront par exemple être transportés sur de la glace sèche, tandis que d'autres nécessiteront une conservation entre 2 et 8°C, explique la direction.

Avec plus de 30.000 m² d'espaces à température contrôlée, le site aéroportuaire dispose en Europe de la plus grande surface d'accès de première et de deuxième ligne au tarmac pour conserver des produits pharmaceutiques à température constante pendant leur transport.