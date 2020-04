Coronavirus : annulation du festival Couleur Café à Bruxelles

La 31e édition du festival de musique Couleur Café, qui devait se tenir comme chaque année le dernier week-end de juin, dans le parc d’Osseghem à Laeken, est annulée, ont confirmé les organisateurs jeudi.

"Comme certains d’entre vous ont pu l’apprendre par les médias, le Conseil national de sécurité vient de décider que tous les festivals d’été sont annulés en raison du coronavirus jusqu’à la fin août. Il nous est donc très pénible de vous informer qu’il n’y aura pas d’édition de Couleur Café cette année", a déclaré l’équipe du festival.

Une décision "dure mais juste"

"C’est un verdict assez dur, mais indéniablement juste. La sécurité et le bien-être de notre public, de nos collaborateurs et des artistes restent notre priorité", a-t-elle ajouté. "Cette décision a naturellement aussi de graves répercussions financières pour tout le secteur culturel déjà fragile, et donc également pour notre asbl. Nous espérons pouvoir nous en sortir, mais nous devrons fortement compter sur le soutien du gouvernement et de nos partenaires, ainsi que sur la bonne volonté de nos fidèles festivaliers. Début mai, nous communiquerons toutes les informations nécessaires à ceux et celles qui ont déjà acheté leurs tickets pour l’édition 2020".

La prochaine édition de Couleur Café aura lieu du 25 au 27 juin 2021.