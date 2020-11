Coronavirus: action devant le siège de Beobank mardi matin pour dénoncer le contournement des mesures

Une action des travailleurs se tiendra mardi entre 09h30 et 10h30 devant le siège central de Beobank, situé Boulevard Général Jacques à Etterbeek, a indiqué le Setca. Les syndicats en front commun exigent notamment le travail des agences à huis clos et sur rendez-vous uniquement ainsi que la fermeture des caisses, comme cela avait été le cas lors de la première vague de l'épidémie de coronavirus.

Les représentants du personnel dénoncent le refus de la direction "de réintroduire les règles en vigueur et parfaitement applicables à l'époque". "Ce sont des mesures qui sont d'application dans quasi toutes les autres banques. La direction peut faire valoir que la proximité avec les clients est importante pour notre banque, mais la santé de nos collègues est tout aussi importante que celle du personnel des autres banques", souligne le front commun évoquant de l'anxiété, du stress et des angoisses dans le chef des travailleurs en raison du non-respect des règles d'hygiène de base par certains clients et la non-ventilation des agences.

Si le télétravail au siège social est désormais la norme, les syndicats regrettent que les collègues du réseau des agences "restent oubliés" malgré les conseils des virologues et des épidémiologistes qui préconisent la limitation au maximum de tous les contacts sociaux.