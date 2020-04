Coronavirus: à Bruxelles, les premières primes au secteur des titres-service seront versées en mai

Les premières primes destinées à soutenir le secteur des titres-services à Bruxelles seront versées dès le mois de mai, a annoncé mardi le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt.

Le secteur des titres-services en Région bruxelloise, qui est constitué de 249 entreprises employant 23.000 personnes, est quasiment à l'arrêt depuis l'annonce des mesures de confinement. La plupart des entreprises bruxelloises ont décidé de fermer leurs portes tout comme la grande majorité des clients ont décidé d'annuler les prestations.

Sur base des factures reçues pour les deux premières semaines d'avril, on enregistre une baisse de près de 75% du montant remboursé aux entreprises pour les titres électroniques, selon M. Clerfayt (DéFI).

Afin de soutenir les entreprises qui n'ont plus aucune activité, une prime unique de 4.000 euros leur est accordée. Celle-ci sera versée automatiquement, dès la fin du mois d'avril, par Sodexo. L'administration disposant de toutes les informations nécessaires, les entreprises ne doivent effectuer aucune démarche.

Par ailleurs, les salaires de base étant très faible dans le secteur des titres-services, les aides-ménagères vont bénéficier d'une aide complémentaire de 2,5 euros brut par heure au chômage temporaire.

Au début du mois de mai, les entreprises devront fournir les heures de chômage temporaire de leurs aides-ménagères pour les mois de mars et d'avril. Sur cette base, le complément sera versé aux entreprises qui devront payer les aides-ménagères.

L'inspection régionale de l'emploi réalisera des contrôles pour s'assurer d'une part de la véracité des informations transmises et d'autre part, du paiement effectif du complément aux aide-ménagères, a précisé Bernard Clerfayt.

Enfin, l'intervention régionale de 14,60 euros est majorée de 2 euros. Cette aide permet de soutenir les entreprises qui continuent de travailler chez les Bruxellois les plus dépendants du système: les personnes âgées, les personnes travaillant dans les secteurs essentiels, etc. "Il est important de soutenir le secteur des titres-services qui est un gros pourvoyeur d'emplois en Région bruxelloise et de protéger ses travailleurs et travailleuses. Je me réjouis que dès ce mois de mai, chacun pourra bénéficier de ces primes afin de faire face et de tenir le coup durant cette crise", conclut le ministre.