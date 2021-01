Coronavirus à Bruxelles : la Région présente sa stratégie de vaccination

La Région bruxelloise a élaboré le calendrier de vaccination des différentes catégories de la population et arrêté les lieux où le vaccin sera administré. Pour arriver à l'objectif de vacciner au moins 70% de la population bruxelloise, la Région Bruxelles-Capitale ouvrira 10 centres de vaccination pour atteindre une capacité de 375.000 vaccins par mois.

La vaccination va permettre dans un premier temps de protéger les groupes à risque et, plus tard, d'obtenir une immunité de groupe – 70% de la population Bruxelloise de plus de 18ans - afin de prévenir la propagation du coronavirus.

Le gouvernement dit avoir basé sa stratégie de vaccination sur les recommandations des groupes de travail fédéraux et inter-fédérés, du Conseil Supérieur de la Santé et de l'avis des experts médicaux et de terrain, mais aussi sur l'évolution de la situation épidémiologique et sur son impact pour répondre au mieux aux spécificités bruxelloises.

La stratégie de vaccination

La priorité régionale est de permettre l'accès à un vaccin sûr et efficace à tous les Bruxellois. À cette fin, la Belgique participe à la procédure d’achat centralisé de la Commission européenne, qui a signé des précommandes avec plusieurs fabricants de vaccins. Le nombre total de doses de vaccin sera toutefois limité au cours des premières phases de déploiement avant que la production ne puisse être augmentée par les fabricants. De plus, les vaccins seront administrés en deux doses et en respectant un certain délais entre elles.

Plusieurs phases de vaccination ont été établies :

Phase 1a

Ce sont les maisons de repos. Cette phase a débuté le 28 décembre – plus de 10.000 personnes ont déjà été vaccinées et le 18 janvier débutera la campagne de vaccination du personnel.

Débutera aussi le 18 janvier : la vaccination du personnel de soin des hôpitaux, qui sera effectuée par le personnel même et/ ou la médecine du travail ;

Débutera en février : le personnel de soin des autres collectivités de soin, pour lequel un processus de vaccination similaire aux maisons de repos sera appliqué ; Le personnel de soin de première ligne (médecins généralistes, infirmiers à domicile, kinésithérapeutes, dentistes, …), pour lesquels les premiers centres de vaccination seront ouverts.



Suivie par la phase 1b (qui débutera en mars, en fonction de l’acheminement des vaccins):

les personnes de + de 65 ans;

les personnes entre 45 et 65 ans présentant des facteurs de comorbidité ;

les métiers essentiels.

Et, pour finir, le reste de la population au-dessus de 18 ans (phase 2).

10 centres de vaccination répartis sur le territoire régional bruxellois

Les centres de vaccination sont des infrastructures médicales mises en œuvre temporairement pour assurer une vaccination rapide et efficace des personnes à vacciner. En Région bruxelloise, ces centres seront répartis de façon stratégique sur le territoire pour atteindre un maximum de personnes. Suivant les courbes de fréquentation, un centre de vaccination pourra ouvrir ses portes ou être mis en pause temporairement pour augmenter ou diminuer ses capacités.

Les centres suivants ouvriront progressivement:

Début février :

1/ Heysel

2/ Pachéco – Centre de Test

3/ Forest (Albert) – Centre test

4/ Schaerbeek – Centre test

Début mars :

5/ Parlementarium (Ixelles)

6/ Hôpital Militaire (Laeken)

7/ Molenbeek

8/ Woluwe Saint-Pierre

9/ Anderlecht

10/ Le dernier lieu n'a pas encore été déterminé : il se situera dans le sud est de la région.

Ces centres auront une capacité finale de 375.000 vaccinations, par mois, à partir du mois de mars. Pour cela, la région aura besoin de 350 ETP dont 15 médecins et 75 infirmiers.

Pour le personnel de soins de santé de première ligne , 5 centres de vaccination vont ouvrir leurs portes à partir de début février. Le plus important d'entre eux sera situé au Heysel au parc des expositions (Palais 1), avec une capacité de 40.000 vaccinations par mois, et quatre autres adossés aux centres de tests de Bruxelles (Pacheco), Forest, Molenbeek et Schaerbeek (20.000 vaccinations par mois). Ces centres seront ensuite accessibles au grand public, pour lequel d'autres centres de vaccination viendront s’ajouter par la suite.

Stockage et gestion des vaccins

Les différents vaccins sont entreposés sur un lieu de stockage central pour Bruxelles (appelé 'HUB') conformément aux exigences pharmaceutiques requises. Le gestionnaire du stockage central (le HUB) sera situé au centre de Pacheco. Il assurera la gestion des stocks et effectuera les livraisons des vaccins aux centres de vaccination sur la base de commandes reçues de la part du médecin directeur et/ou du coordinateur opérationnel du centre.

Un point de livraison précis est déterminé pour chaque centre de vaccination. Dès sa livraison au centre de vaccination, le vaccin sera conservé dans un réfrigérateur adapté.