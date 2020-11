Coronavirus : à Bruxelles, des sans-papiers réclament une régularisation pour affronter la 2e vague

Environ 85 personnes, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles au plus fort de l'événement, ont manifesté vendredi de 14h00 à 15h00 devant la tour des finances à Bruxelles pour demander au gouvernement fédéral nouvellement constitué de régulariser les sans-papiers, notamment en raison de la deuxième vague de coronavirus.

Les manifestants avaient déployé quelques banderoles portant des messages comme "Régularisation de toutes les personnes sans-papiers". La foule, dispersée en raison des mesures sanitaires en vigueur, a scandé des slogans comme "Une seule solution: la régularisation", "Première, deuxième, troisième générations, nous sommes tous des enfants d'immigrés" ou encore "Donnez-nous des papiers, on en a marre de crier" et "Nous sommes des travailleurs. Nous ne sommes pas des profiteurs".

Une deuxième vague dans de meilleures conditions

Le groupe a demandé à être reçu par le nouveau secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi et un rendez-vous est en cours de planification. Il souhaite qu'une délégation de représentants des sans-papiers soit tout du moins consultée avant la publication des lignes directrices de sa politique migratoire.

"On a passé la première vague dans des conditions difficiles et on va revivre la deuxième vague dans les mêmes conditions, sans aucun droit, sans aucune protection sociale...", déplore Mustapha, un porte-parole de l'action. "Parmi nous, il y a des personnes diplômées, des infirmières, des techniciens de surface... Elles pourraient fournir un soutien important aux hôpitaux, qui manquent de personnel avec l'épidémie. Par ailleurs, faute de régularisation, des sans-papiers qui sont malades du Covid continuent à travailler".

Différents groupes de sans-papiers étaient représentés, parmi lesquels le Collectif des travailleurs sans-papiers, l'association Samenlevingsopbouw ou encore le collectif Victime de la régularisation 2009.