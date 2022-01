Coronavirus: à Bruxelles aussi, le masque FFP2 obligatoire pour le personnel des maisons de repos

Le personnel soignant des maisons de repos et de soins situées en Flandre devra, dès lundi, porter un masque FFP2, qui offre une meilleure protection que les masques chirurgicaux, a déclaré mercredi la présidente de la taskforce "Soins" flamande, Karine Moykens, dans De Standaard et Het Nieuwsblad. À Bruxelles, cette mesure est en vigueur depuis mardi, a indiqué mercredi à Belga le cabinet du ministre régional de la Santé, Alain Maron.

"Dès le 23 décembre, nous avons demandé aux maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) de vérifier leurs réserves de masques FFP2 en vue d’imposer le port de ce masque si le variant Omicron du coronavirus devenait majoritaire, ce qui est le cas aujourd’hui", a précisé Simon Vandamme, attaché à la communication du cabinet d’Alain Maron. "Pour la mise en place, nous travaillons de concert avec les fédérations et les syndicats".