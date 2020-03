Coronavirus: 34 contaminations dans une maison de repos à Watermael-Boisfort

34 résidents de la maison de repos et de soins la Cambre à Watermal-Boisfort seraient contaminés par le COVID-19. L'établissement est placé en quarantaine totale. 11 personnes ont dû être hospitalisées, selon un communiqué du cabinet du ministre Alain Maron en charge de l'Action sociale et de la Santé au sein de la Cocom.

Les patients symptomatiques sont isolés dans leur chambre et la circulation dans la maison de repos est fortement réduite. Le service d’inspection de la COCOM est en contact permanent avec la direction. Le nombre de cas et leur état de santé est vérifié heure par heure. La maison de repos bénéficie du soutien de l’Hôpital Saint-Pierre.

Les services d’Iriscare suivent également la situation en temps réel pour voir si des mesures doivent être prises sur les aspects logistiques et de gestion pour soutenir la maison de repos et les résidents. Le Bourgmestre de la commune est également informé et suit la situation.

Cette maison de repos compte 300 chambres. D'autres informations à suivre.