Coronavirus: 32 suspicions et 2 cas avérés dans une maison de repos à Watermael-Boisfort

Covid-19 : inquiétude dans une maison de repos - JT 13h - 12/03/2020 Ce 12 mars, 85 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Belgique sur plus de 800 échantillons analysés. Voilà qui porte à 399 le nombre de patients qui ont contracté le virus. Parmi ceux-là, on l'a appris ce mercredi matin, 2 résidents d'une maison de repos de Watermael-Boisfort ont été détectés positifs. Et 32 autres résidents présentent tous les symptômes, on attend maintenant les analyses les concernant. On imagine que c'est l'inquiétude au sein de cette résidence pour personnes âgées ?