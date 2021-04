Coronavirus: 2466 primes Tetra versées à Bruxelles en 10 jours

Dix jours après l’ouverture de l’accès à la prime bruxelloise Tetra destinée aux entreprises des secteurs des hébergements touristiques, des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport, 5658 demandes ont été introduites, a indiqué vendredi la secrétaire d’Etat bruxelloise Barbara Trachte. (Ecolo).

Interrogée par Clémentine Barzin (MR) en séance plénière du parlement bruxellois, la secrétaire d’Etat en charge de la Transition économique a ajouté que 2466 primes avaient déjà été versées pour un montant total de 40 millions d’euros (ndlr : sur un budget total de 111 millions accessibles). 3635 demandes ont fait l’objet d’une réponse positive. Le tiers des demandes restantes sont soit en cours d’analyse, soit ont fait l’objet d’un refus.

D’après Mme Trachte, celui-ci est généralement lié au fait que le seuil minimum de 40% de perte de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2019 n’a pas été atteint, que le seuil minimum 25.000 de chiffre d’affaires n’a pas été réalisé en 2019 ou enfin que les obligations sociales et/ou fiscales n’ont pas été respectées par l’entreprise.

