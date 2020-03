CoronaSolidarité: l'ULB fait appel à la solidarité de sa communauté et met en place une plate-forme

Qu’il s’agisse par exemple de coudre des masques en tissu pour un CPAS, envoyer une lettre ou un dessin d'enfant pour les résidents d'un home, discuter avec un.e ainé.e par téléphone ou déposer leurs courses sur le palier, toute aide sera appréciée ! Dans un contexte où les hôpitaux sont extrêmement sollicités et de nombreuses personnes se retrouvent isolées, chacun, à son niveau, peut jouer un rôle actif et citoyen.

Concrètement, l’asbl ULB Engagée se charge de centraliser et coordonner les offres et demandes sur une plate-forme. Les membres de la communauté universitaire y découvriront les actions qu’ils peuvent réaliser via des associations afin de soutenir les personnes les plus fragilisées par la pandémie. Il leur suffit ensuite de s’inscrire à l’action de leur choix. La personne volontaire recevra ensuite les coordonnées de la personne à contacter au sein de l'association hôte. Cette plate-forme sera mise à jour quotidiennement.

L’ULB rappelle par-là qu'elle est "une université qui a toujours défendu avec conviction des valeurs humanistes fortes et a toujours été au-devant des défis auxquels notre société a dû faire face. La pandémie de coronavirus que nous connaissons actuellement est en effet un défi majeur de ce début de 21ème siècle. Tous les volontaires (communauté ULB et alumni) sont les bienvenus."