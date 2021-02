"Contact rapproché" : l'occasion de loger pas cher dans un palace

Passer les congés de carnaval à l’hôtel à Bruxelles, c’est la nouvelle tendance de cette année, fermeture des frontières oblige. Du moins, c’est ce qu’espère une quarantaine d’hôteliers de la capitale. Ils ont lancé l’opération Contact rapproché, qui permet de passer , jusqu'au 21 février, une ou plusieurs nuits dans des grands hôtels à des prix plancher.

N'espérez plus passer une nuit ce week-end au Steigenberger, ce prestigieux 5 étoiles de l'avenue Louise : en quelques jours, toutes les chambres ont été louées. Et, pour le reste de la semaine, les possibilités sont rares. Il faut dire que payer moins de 100 euros pour passer la nuit dans un palace, l’offre est alléchante.

Mais la direction a du limiter le nombre de chambres proposées : covid oblige, le restaurant est fermé et tous les clients de l'hôtel mangeront donc dans leur chambre. Ce qui oblige le room service à mettre les bouchées doubles : il s’attend au week-end le plus chargé depuis que l’hôtel existe.

15.000 euros pour rouvrir

Mais tous les hôtels ne participent pas à l’opération. Les 3 établissements bruxellois du groupe 9hotel, par exemple, garderont portes closes. Parce que rouvrir, même pour un week-end, ça a un coût : entre 10 et 15.000 euros. Ces établissements sont fermés depuis le mois de mars 2020. Les rouvrir aurait impliqué de les nettoyer de fond en comble et donc, de mobiliser le personnel pendant cinq jours. Rouvrir deux ou trois nuits n'aurait pas suffi à équilibrer le budget.

Taux d'occupation en rase-mottes

Pour les hôtels participants non plus, l'opération n'est pas vraiment rentable : au Steigenberger, les chambres sont au tiers de leur prix habituel. Il ne s'agit donc pas ici de faire des affaires, mais de lancer, à nouveau, un cri de détresse : depuis un an, le secteur va mal, un hôtel bruxellois sur deux est fermé et ceux qui restent ouverts affichent un taux d'occupation d'à peine 10%. Bref, si vous voulez rendre un peu le sourire à un hôtelier, c’est le moment d’aller lui rendre une visite.