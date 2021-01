Commission spéciale Covid à Bruxelles : "Faites-nous confiance et simplifiez-nous la vie", disent les hôpitaux

Des témoignages forts ce mercredi devant les députés de la Commission Spéciale Covid-19 au parlement bruxellois. Une commission chargée de déterminer surtout si des erreurs ont été commises dans la gestion de la première vague de l’épidémie par les autorités de la région bruxelloise, ainsi que de formuler des propositions d’amélioration pour l’avenir. Ce sont les représentants des trois grands hôpitaux bruxellois qui sont venus témoigner et, on peut le dire, ils avaient quelques reproches à formuler.

Mais, après cette première réflexion en douceur, les premières piques arrivent. "Les autorités n’ont pas vu venir la deuxième vague, c’est vrai. Pourtant, courant juillet, j’ai alerté tous les ministres que je connaissais et on n’a pas voulu réagir. Et là, je suis devenu très fâché parce qu’on voyait rentrer à nouveau des patients à l’hôpital. J’ai envoyé des photos aux ministres pour leur dire : venez voir ce qui se passe. Et au même moment, on a dit : c’est pas vrai, c’est pire à Anvers et il faut relâcher les mesures sanitaires. Là, le personnel n’a pas compris et c’était presque la guerre civile à l’hôpital".

Et effectivement, la pénurie de matériel, blouses, masques, respirateurs se fait vite sentir. "Pour les masques, on se retrouve alors à faire des choses qu’on n’aurait jamais imaginé faire. Je me suis sentie un peu comme un trafiquant de drogue. Il y a des gens qui me téléphonaient en me disant : j’ai des masques à vendre. Je veux l’argent en cash. Est-ce que vous êtes prêts à prendre ?

Viens ensuite le tour des représentants de l’hôpital Saint-Pierre de prendre la parole. D’abord, le directeur général Philippe Leroy. Ensuite, sa médecin-cheffe, Michèle Dusart. Elle s’est dite profondément marquée par la crise qu’elle a vécue. "Au début de l’épidémie, j’ai eu un contact avec le fonctionnaire en charge de l’approvisionnement notamment des masques en Belgique. J’ai demandé s’ils avaient un stock stratégique et il m’a répondu que non. Lorsque je suis rentrée à l’hôpital, j’ai dit à notre pharmacien : essaie de trouver quelque chose au niveau des stocks, parce qu’on va avoir un gros problème".

Aux cliniques Saint-Luc, on est fier d’avoir sauvé des patients "non-essentiels"

Ce sont ensuite les représentants des cliniques Saint-Luc qui prennent la parole. Et ils ne sont guère plus élogieux sur les soucis rencontrés lors de cette crise. Le pire, selon le médecin chef adjoint Yves Horsmans, c’est une remarque qui est venue de la part des autorités lors du pic de la première vague, à la fin de l’hiver. "On nous a dit, et c’est de ma faute et je l’assume, que nous avions continué les soins. Alors le problème qu’on a, c’est au niveau de la définition. Quand le politique nous a dit : vous ne faites plus que les soins essentiels.

C’est quoi, les soins essentiels ? On ne sait pas définir quand quelqu’un doit mourir, on ne sait même pas lui demander. Et pourtant, nous, médecins, devons dire ce que sont les soins essentiels. Oui, à Saint-Luc, nous avons transplanté aux mois de mars et avril. Des foies. Parce que c’est impossible de faire des dialyses pour les foies. Alors, est-ce que quand vous transplanter un enfant de six ans, c’est normal ? C’est pas normal ? C’est essentiel ? C’est pas essentiel ? J’espère quand même que le politique peut se rendre compte que c’est quand même nous qui sommes capables de décider. Ce serait dommage que, dans notre métier, on soit vraiment mauvais à ce point-là.

Une vie de 85 ans, bien sûr que cela vaut. Mais la vie d’un enfant de 6 ans qui n’a pas le Covid, ça vaut rien ?

Alors, je voudrais bien savoir. Qu’on me donne une définition de "l’essentiel". Et ça, je pense que quelle que soit la crise qu’il y aura demain, il faut définir ce que c’est que l’essentiel. On a abandonné des malades cardiaques, cancéreux simplement parce qu’on a dit : il faut s’occuper du Covid. Oui, une vie de 85 ou 88 ans, cela vaut, bien sûr que cela vaut. Mais la vie d’un enfant de 6 ans qui n’a pas le Covid, ça vaut rien ? Et bien, non. Ça vaut quelque chose. Je suis désolé, cela vaut quelque chose".