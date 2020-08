Combien de supporters pourront assister aux matches des clubs de foot bruxellois?

Le clubs de football bruxellois des divisions supérieures en auront bientôt terminé avec les rencontres à huis-clos. Dès le mois de septembre, les supporters devraient faire leur grand retour dans les stades. Mais combien seront-ils?

La décision dépend des bourgmestres

En principe, un match de football s'apparente à un spectacle en plein air. Selon le CNS (le Conseil national de Sécurité), un nombre maximal de 400 personnes est autorisé. Mais les bourgmestres peuvent déroger à ce nombre théorique, pour autant que les clubs concernés disposent d'un protocole garantissant les respect des gestes barrières et une circulation des spectateurs permettant d'éviter des concentrations d'individus aux mêmes endroits.

A Anderlecht, le bourgmestre Fabrice Cumps se déclare ouvert à la discussion. Une réunion entre la commune et le club est prévue ce jeudi. "Le club a introduit une demande pour 4600 spectateurs et donc cela va dépendre de la manière dont il propose d'organiser les choses et d'accompagner les supporters qui viendraient éventuellement dans le stade", nous explique le bourgmestre d'Anderlecht. "La commune n'est pas fermée sur le principe, on est d'accord d'en discuter et donc nous aurons une discussion constructive avec le Sporting. Ce sont surtout les circulations qui seront importantes pour voir comment organiser ça au mieux."

1300 à 1400 supporters espérés au RWDM

A Molenbeek, la rencontre entre la bourgmestre et la direction du RWDM se tiendra ce mardi. Le club a déjà remis son protocole et table sur une assistance de 1300 à 1400 supporters par rencontre à domicile. "Si le plan est bien ficelé, il n'y aura aucune raison de refuser", fait savoir le porte-parole de la bourgmestre Catherine Moureaux.

Enfin, du côté de la commune de Forest (qui héberge le stade de l'Union saint-gilloise), le bourgmestre nous a répondu ne pas encore avoir reçu de demande de la part du club de D1B.