Cityfab 1, le nouveau fablab à Bruxelles

Avez-vous déjà pensé à créer votre propre déco en bois mais sans avoir les outils pour la réaliser? Le nouveau fablab de Bruxelles et ses fraiseuses numériques pourraient vous y aider. Sur 900m² à Laeken, une série de machines numériques permettent de fabriquer des objets en tout genre, que ce soit en bois, en résine ou en textile.

Dans le quartier Tivoli à Laeken, un petit nouveau a fait son apparition dans les locaux de l'incubateur Greenbizz: cityfab1. Il s'agit d'un Fablab ou atelier numérique. A l'intérieur, 900 m² de machines en tout genre comme des imprimantes 3D, des découpeuse vinyle et laser ou encore des machines à bois. En quelques minutes un écusson au logo du nouveau fablab a été brodé sans aucune intervention humaine. Plus loin, des plaques en bois sont gravées, telles de petites cartes de visite. Et dans un coin, de la résine visqueuse durcit sous les rayons UV. "Avec cette machine on peut fabriquer de fausses dents ou des prothèse par exemple", explique Maïté Dupont, manager du fablab.

Amateur ou professionnels, tout le monde peut venir créer dans ce nouvel atelier numérique. La seule limite, c'est l'imagination. "Soit on a son propre projet et on vient fabriquer son prototype ici. Soit, on est un particulier qui a envie de bricoler. Soit, on est une strat-up." Et pour ceux qui n'y connaissent rien en nouvelles technologies mais qui ont quand même envie de graver sur bois ou de créer des meubles par exemple, des formations sont organisées.

"On fonctionne comme une salle de sport La première visite est gratuite. Ensuite, l'abonnement varie de 50 à 120 euros par mois ou bien 10 à 12€ la journée.

D'autres fablab privés existent déjà à Bruxelles. Celui-ci est le premier créé et géré par les pouvoirs publics. "C'était important qu'à côté des initiatives privées qui sont aussi soutenues par le gouvernement bruxellois, il y ait des initiatives publiques respectueuses de plus de règles et surtout, accessibles à tous", explique Fadila Laanan secrétaire d'État chargée de la Recherche scientifique.

Deux autres Fablab verront le jour à Evere et à Anderlecht. Un axe situé le long du canal. Ce n'est pas un hasard. "Ici, on est dans le bas de Laeken, dans un quartier qui se désindustrialisait, explique Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'à travers un projet mixte qui comprend du logement, une école, une crèche, on crée aussi de l'industrie. Mais il ne s'agit plus d'industrie lourde mais une industrie technologique et digitale qui doit permettre aussi d'apporter un essor économique à ce quartier."

Ouverture le 4 avril. Info www.cityfab1.brussels.