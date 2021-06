Christian Van Eyken a bien quitté la prison de Saint-Gilles mercredi soir

La Cour de Cassation a partiellement cassé, mercredi après-midi, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 16 février dernier qui a condamné l'ancien député au Parlement flamand Christian Van Eyken et son épouse, Sylvia Boigelot, à 27 ans de prison pour assassinat. La cassation porte uniquement sur la partie de l'arrêt qui concerne la détermination de la peine. Les deux époux seront donc rejugés uniquement sur l'aspect de la sanction, devant la cour d'appel de Mons. Mercredi soir, l'ancien député a été libéré provisoirement dans l'attente du procès. Il a quitté la prison de Saint-Gilles où il était incarcéré depuis 4 mois. A sa sortie, il s'est exprimé devant les caméras de la VRT et de VTM. Christian Van Eyken explique que "c'est un pas dans la bonne direction". A la question de savoir ce qu'il envisage pour la suite, il confie aussi qu'il reste des possibilités. Depuis son incarcération en février, "j'ai eu 4 mois pour penser à la suite" et il évoque la Cours européenne des droits de l'homme dans l'interview. "Je vais d'abord revoir mes proches et ma famille" explique-t-il. A la question de savoir si il allait quitter la Belgique dans l'attente du procès, il répond : "Je ne peux pas éviter le procès, je ne peux pas me cacher en Argentine ou je ne sais où" dit-il.

Toujours à la VRT, l'avocat des parents de la victime explique être "convaincu que la cour d'appel de Mons fera correctement son travail (...) et qu'une sanction sera à nouveau prononcée".