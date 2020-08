Chaque commune de la capitale regorge de petites merveilles

Dans le journal La Capitale, pendant l’été, les journalistes de la rédaction partent à la recherche d’endroits et d’activités insolites en Belgique. Le journaliste François Dehut est venu nous expliquer le principe et nous faire part de ce qu’ils ont découvert cette semaine…

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Quelques pages assez visuelles, agrémentées de photographies, vous donneront donc des idées pour passer du bon temps en Belgique. Le journaliste nous donne un aperçu de leurs découvertes de cette semaine : "Dans notre supplément magazine L’été au Maxx, on fait découvrir Bruxelles et ses merveilles. D’abord avec un guide touristique emblématique de Bruxelles qui nous explique l’histoire de Bruxelles. Ce sont quatre pages qui se concentrent sur des zones géographiques de Bruxelles."

Les journalistes ont fait l’inventaire des belles choses à voir dans la capitale, et François Dehut s’étonne de la multitude de coins intéressants à visiter : "Il y a beaucoup d’endroits que les touristes, et même les bruxellois, ont moins tendance à regarder. Par exemple, on va du côté de Molenbeek avec le Château du Karreveld. On va aussi à Anderlecht avec la rue Porselein, qui est une des plus belles rues de Bruxelles. À Jette aussi, on peut marcher sur les traces de René Magritte… Dans ces régions-là, il y a quand même pas mal de choses à voir."

