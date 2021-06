Certains cafés ont enfin rouvert ce matin, mais ont déjà des craintes

Parmi les établissements qui ont le sourire en ce 9 juin, il y a les restaurants et les cafés. Faute d’avoir une grande terrasse, certains avaient en effet gardé porte close ces dernières semaines. Ceux-là rouvrent donc aujourd’hui pour la première fois… depuis 10 mois !

C’est le cas dans ce salon de thé-café de Saint-Gilles, à deux pas du quartier du Châtelain. Une grande salle, beaucoup de bois, une ambiance chaleureuse et surtout une très bonne connexion Wifi. "Ici, la clientèle est constituée à environ 40% de personnes qui viennent pour travailler. Des gens qui s’installent avec leur ordinateur portable et restent parfois quelques minutes ou parfois quelques heures. Il y a aussi des étudiants qui viennent bûcher chez nous, tout en prenant un café", indique le gérant des lieux Nicolas Coulon. A 8h30, les portes s’ouvrent enfin. Elles ne l’avaient plus été depuis le reconfinement au mois d’octobre. Pas le temps de mettre les clés dans les serrures que, derrière les vitres de la porte d’entrée, une cliente est déjà là. "Je suis une voisine en fait", sourit Bénédicte. "Je tiens un comptoir de fromages juste à côté. Nous, nous avons de la chance de ne pas avoir dû fermer. Mais ici, ces cafés et restaurants qui ont dû stopper, cela a rendu le quartier beaucoup plus calme, presque mort. Je suis tellement heureuse de pouvoir reprendre mon rituel en venant commander mon café Latte du matin".

3 images Bénédicte est une voisine et surtout la première cliente du jour. Elle est ravie de pouvoir reprendre son habitude de venir déguster un café Latte à l’extérieur le matin © B. SChmitz – RTBF

Si certains retrouvent tout de suite leurs réflexes, d’autres ont un peu plus de mal. Charlotte, de passage dans le quartier, commande un bagel et un jus de fruit, avant de préciser au comptoir "à emporter, même si je vais m’assoir cinq minutes dehors". Et quand on lui demande pourquoi elle ne profite pas du fait que ce soit le premier jour où on peut enfin se rassoir à l’intérieur, elle répond un peu anxieuse, "j’avoue que je ne serais pas encore très à l’aise à l’idée d’être à l’intérieur avec un peu de monde autour. Même d’enlever mon masque dehors. Cela va se faire petit à petit, je crois".

3 images Charlotte fait partie des clients qui ont encore quelques craintes à se laisser aller et à rester à l’intérieur des établissements Horeca, après des mois de pandémie © B. Schmitz – RTBF

Pour le gérant, cette réouverture complète, c’est un soulagement. Même si Nicolas Coulon a pas mal de doutes, notamment à propos du voisin de son bar JAT, à savoir un gros complexe de bureaux. "Sur place, il y a normalement 1.500 personnes environ qui travaillent par jour. Mais avec le télétravail, il n’y en a aujourd'hui que 300. On a de gros doutes là-dessus. Ils représentent une grosse partie de notre clientèle, qui viennent chercher leur café le matin ou encore manger le midi. Donc, on espère maintenant que ces travailleurs vont quand même être là ou en tout cas revenir lorsqu’ils retravailleront en présentiel". D’ailleurs, pour se remettre à flot, l’établissement a aussi décidé de se diversifier. En plus de servir des cafés, des sandwichs, des bagels et des salades la journée, il deviendra aussi bientôt un bar à vin les soirs et les week-ends.

Rouverture des cafés et restaurants: JT 02/06/2021

HoReCa : un bol d'air pour les cafés et restaurants - 02/06/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo