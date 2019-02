Certaines casernes de pompiers tombent-elles en ruine à Bruxelles ? C'est en tout cas ce que dénonce le syndicat SLFP. Plusieurs casernes ont par exemple été régulièrement privées de chauffage et donc d'eau chaude durant l’hiver. Chez certains pompiers c’est le ras-le-bol. Le syndicat libéral SLFP vient de déposer un préavis de grève auprès de la Secrétaire d’État Cécile Jodogne en charge du SIAMU.

Eric Labourdette, le responsable SLFP du secteur "Zone de secours" au SIAMU Bruxelles s’insurge, " Malgré les travaux entamés par la secrétaire d’état, la situation s’aggrave " et les exemples sont multiples, " Le poste de la VUB est privé de chauffage depuis quelques jours, le poste Delta s’est lui aussi retrouvé régulièrement sans chauffage ni eau chaude depuis le début de l’hiver, à cela s’ajoutent les problèmes de sanitaire et de mobilier qui se dégrade, voilà dans quels locaux on doit travailler", conclut le syndicaliste.

La liste du dépôt de préavis de grève est longue d’une dizaine de points.