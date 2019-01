Centre de Bruxelles : plus d'un pickpocket arrêté par jour en 2018

En 2018, la section de la répression des vols à la tire, de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé à pas moins de 390 arrestations judiciaires dont un tiers s’est soldé par une mise à disposition du parquet de Bruxelles. Au total les juges d’instruction ont délivré 27 mandats d’arrêt à l’encontre de ces pickpockets aux méthodes bien rodées.

La lutte contre le vol à la tire, une priorité pour la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, repose sur une équipe de 11 membres que l’on appelle aussi trekkers.

Habillés en tenue civile, ces policiers arpentent quotidiennement et tout au long de l’année, les rues commerçantes et touristiques de la Ville de Bruxelles et de la commune d’Ixelles à la recherche du flagrant délit. Ils veillent aux effets personnels des navetteurs, des festivaliers et autres amoureux de la vie festive et culturelle de la capitale.

Plusieurs bandes démantelées

La présence de ces équipes sur le terrain a permis de mettre hors d’état de nuire plusieurs bandes de pickpockets œuvrant dans les transports en commun, dans les établissements HORECA, dans les commerces ou encore sur la voie publique.

Autre fait d’arme de la section pour 2018 : le démantèlement d’un réseau de receleurs actif en région bruxelloise , ce qui a permis la saisie de 440 biens volés, principalement des téléphones et ordinateurs portables ainsi que l’arrestation de l’ensemble des pickpockets interpellés lors du festival mondial Tomorrowland.