Caricatures rares et photos authentiques de Léopold II vendues aux enchères à Bruxelles

Valeur estimée: 30 000 euros

La valeur estimée de l'ensemble des pièces de la collection s'élève à 30.000 euros. Parmi les pièces les plus marquantes, on retrouve des affiches publicitaires sur lesquelles figurent Léopold II et son père Léopold Ier qui promeuvent des cigarettes et des liqueurs. Ce qui serait impensable à l'heure actuelle.

"Même s'il s'agissait d'une autre époque, son image auprès de la population et des politiciens n'était déjà pas irréprochable, comme en témoignent les différentes caricatures et images satiriques", souligne Henri Godts, expert chez Arenberg Auctions.