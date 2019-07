Canicule: le point sur les perturbations rencontrées par la STIB

Les températures exceptionnelles d’hier ont donné du fil à retordre aux équipes d’intervention de la STIB. La STIB en effet rencontré quelques problèmes en particulier sur le réseau de tramways au niveau des véhicules et des lignes aériennes.

Tout au long de la journée, les ouvriers chargés de l’entretien des lignes aériennes ont parcouru le réseau tram pour retendre les caténaire en cuivre qui se détendaient sous l’effet de la chaleur.

Deux incidents sont à déplorer. Au pont Van Praet, la ligne a été arrachée vers 13h30, provoquant l’interruption du 3 et du 7 entre Van Praet et Esplanade. Des bus navette ont été mis en place pour assurer la continuité du service aux voyageurs. A Louise, la ligne aérienne complètement détendue a empêché la circulation des ligne 92, 93, 8 et 97 entre 14h et 15h.

Une intervention des pompiers dans le goulet Louise, suite à une corniche qui menaçait de tomber à cause du roofing fondu sur le toit d’une maison, a interrompu la circulation du 92, 93 et 8.

Un tram 2000 est tombé en panne à Buyl - vraisemblablement à cause de la chaleur - et a dû être remorqué jusqu’au dépôt, provoquant des retards sur la ligne 7 en fin d’après-midi.

Par ailleurs, les climatisations des véhicules, très sollicitées, sont tombées en panne sur quelques trams. Ceux-ci ont dû rentrer au dépôt le temps de rebooster le système. Cela a provoqué des retards sur certaines lignes.

La climatisation de quelques bus a également connu des soucis mais sans provoquer de retards significatifs. Aucun incident n'est à signaler du côté du métro.