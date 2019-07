Canicule: 526 interventions des pompiers bruxellois

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pas moins de 526 fois jeudi en raison de la chaleur, alors que le mercure frôlait 40°C, un record dans la capitale. Dans 406 cas, il s'agissait d'une intervention médicale et dans les 120 autres d'une intervention du service incendie, a indiqué vendredi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Nous sommes intervenus pour des risques d'effondrement de portions de façade, les matériaux de construction ayant séché au point de se détacher. Même les personnes coincées dans un ascenseur appellent les pompiers beaucoup plus rapidement sous cette chaleur, et elles ont raison. Nous avons aussi été sollicités pour des arbres susceptibles de tomber à cause de la sécheresse du sol", a détaillé le porte-parole.

D'après leurs statistiques, le 25 juillet 2018, les pompiers sont intervenus à 340 reprises, contre 207 fois un an auparavant.

Pour Walter Derieuw, il existe un lien évident entre l'augmentation des températures et celle des interventions. "Nous pouvons le constater dans les types d'intervention des pompiers", précise-t-il. "Bien que ces statistiques ne concernent qu'une seule journée, nous avons l'impression que nos services sont beaucoup plus sollicités cet été que les précédents", a-t-il conclu.